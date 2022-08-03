شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة الطلائع فى الجولة 29 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، النادي المصري، استعداداته لمواجهة فريق طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

وعقد حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة حصد النقاط الثلاث خلال المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وذلك لمصالحة جماهير بورسعيد، بعد التعادل مع إنبي فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، حيث خاض الفريق البورسعيدي 28 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

تلقى مسئولو النادي المصري إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي البورسعيدي 500 ألف دولار؛ بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب التونسي رامي البدوي، ووفقا لخطاب الاتحاد الدولى، القرار يأتى بسبب توقيع اللاعب مع النادي، ثم فوجئ بعدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات، مما أدى إلى عدم انضمامه لأي فريق وضاع عليه الموسم.