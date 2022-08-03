لماذا تصدر النجم المصري " وليد سليمان" مواقع التواصل"؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء في مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2011 نظرًا للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ 17 بطولة وشارك في 293 مباراة وسجل 68 هدفًا وصنع 48 هدف أخر.





ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظرًا لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

وليد سليمان بدأ مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006)، وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت وقتها فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

وليد سليمان لعب مع نادى بتروجت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز موسم 2006 / 2007، وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3 / 2 لصالح الفريق البترولى، وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحلة جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.

وفى يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر وتحديدًا فى نادى أهلى جدة والذى انتقل إليه عن سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروى بمبلغ قيمته 500 ألف دولار، لكن هذه التجربة لم تكن ناجحة إلى الحد المطلوب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها اللاعب، لكن سليمان استطاع ترك بصمته بإحراز هدفه الوحيد فى مرمى نادى الرائد السعودى والتى انتهت المباراة بنتيجة 3 / 2، وأيضا تمكن من مساعدة نادى أهلى جدة فى الاشتراك بمسابقة دورى الأبطال الأسيوى باحتلاله المركز الثالث فى دورى المحترفين السعودى موسم 2008 / 2009

عاد سليمان لبتروجيت مجددًا ولعب للفريق موسما إضافيا قبل أن ينتقل لنادى إنبى ليكون إجمالي عدد المباريات التى شارك فيها سليمان مع نادى بتروجت هو 70 مباراة محلية وأفريقية استطاع من خلالها إحراز 19 هدفا من بينهم الهدف الشهير فى مرمى نادى الصفاقسى التونسى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفى موسم الانتقالات الصيفية 2010 -2011 تهافتت جميع الأندية المصرية على شراء سليمان ومن بينهم قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن العلاقة بين الناديين البتروليين حسمت الأمور لصالح إنبى الشقيق الأكبر لبتروجت.

وبعد مفاوضات طويلة انتقل أخيرا سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010 / 2011 فى صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم، بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم حال عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 17 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقبين للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقًا ولا يعرف للشيب طريقًا فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.

دائما ما يضع وليد سليمان، الجماهير في الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور في أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا:" "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".

وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء لنتوج بدوري أبطال إفريقيا".

تعاقد النادي الاهلي يوم 2 أغسطس عام ٢٠١١ مع الحاوي وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظرًا للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى.

وبعتبر حاوى النادى الأهلي من العناصر ذوى الخبرات الكبيرة التي دوما ما يلجأ إليها مدربي القلعة الحمراء الذين تعاقبوا على تدريب المارد الأحمر باعتباره أحد الحلول السحرية لفك شفرة المنافسين.

ورغم أنه حل بديلا فى مباراة نهائي كاس مصر أمام الغريم التقليدى نادي الزمالك إلا أنه نجح فى انتعاشة قوية للشياطين الحمر أسفرت عن تسجيل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد فى شباك محمد عواد.

وحصد وليد سليمان منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء نحو 16 بطولة محلية وقارية وهدد شباك حراس المنافسين وكان دوما مصدر ازعاج لخصوم الأهلي.

◄ السبعة أهداف التي سجلها وليد سليمان بقميص النادي الأهلي فى دورى أبطال إفريقيا على مدار مشواره الكروي.



سجل الحاوي وليد سليمان بقميص النادي الأهلي هدفا فى مرمى الترجى التونسي عام ٢٠١٢

أحرز وليد سليمان بقميص النادي الأهلي هدفا فى شباك فريق ليوباردز الكونغولى عام ٢٠١٣.

نجح الحاوى وليد سليمان بقميص النادي الأهلي فى تسجيل هدفا فى شباك فريق القطن الكاميرونى عام ٢٠١٤.

وشهد لقاء الأهلي ونظيره فريق الجيش الرواندي تسجيل وليد سليمان هدفا فى عام ٢٠١٥.

وسجل وليد سليمان هدفا فى شباك فريق مونانا عام ٢٠١٨.

وفى مباراة النادى الأهلى أمام نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري سجل وليد سليمان هدفا فى اللقاء الذى أقيم عام ٢٠١٨.

وفى عام ٢٠٢٠ أحرز الحاوى وليد سليمان هدفا فى مرمى فريق كانو سبورت.

توج وليد سليمان بقميص النادي الاهلي بـ 16 بطولة وشارك في 276 مباراة وسجل 67 هدفًا وصنع 47 هدف أخر.

يذكر أن حاوى القلعة الحمراء من مواليد الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

وليد سليمان بدأ مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006)، وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت وقتها فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

وليد سليمان لعب مع نادى بتروجت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز موسم 2006 / 2007، وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3 / 2 لصالح الفريق البترولى، وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحلة جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.

وفى يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر وتحديدًا فى نادى أهلى جدة والذى انتقل إليه عن سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروى بمبلغ قيمته 500 ألف دولار، لكن هذه التجربة لم تكن ناجحة إلى الحد المطلوب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها اللاعب، لكن سليمان استطاع ترك بصمته بإحراز هدفه الوحيد فى مرمى نادى الرائد السعودى والتى انتهت المباراة بنتيجة 3 / 2، وأيضا تمكن من مساعدة نادى أهلى جدة فى الاشتراك بمسابقة دورى الأبطال الأسيوى باحتلاله المركز الثالث فى دورى المحترفين السعودى موسم 2008 / 2009

عاد وليد سليمان لبتروجيت مجددًا ولعب للفريق موسما إضافيا قبل أن ينتقل لنادى إنبى ليكون إجمالي عدد المباريات التى شارك فيها سليمان مع نادى بتروجت هو 70 مباراة محلية وأفريقية استطاع من خلالها إحراز 19 هدفا من بينهم الهدف الشهير فى مرمى نادى الصفاقسى التونسى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفى موسم الانتقالات الصيفية 2010 -2011 تهافتت جميع الأندية المصرية على شراء سليمان ومن بينهم قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن العلاقة بين الناديين البتروليين حسمت الأمور لصالح إنبى الشقيق الأكبر لبتروجت.

وبعد مفاوضات طويلة انتقل أخيرا سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010 / 2011 فى صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم، بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم حال عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر.

"أنا خادم الأهلي وليس خاتم سليمان"، هكذا أعرب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الدائمة بقرار انضمامه للقلعة الحمراء، وإنه كان حلمًا يراوده منذ الصغر حتى تمكن من تحقيقه في مثل هذا اليوم لعام 2011.

ويحتفل اليوم 2-8 جماهير النادي الأهلي بمرور 11 عامًا على الحصول على خدمات حاوي القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي، في صفقة تاريخية معنويًا للاعب بذل الكثير من الجهد لارتداء القميص الأحمر.



انضم وليد سليمان للنادي الأهلي قادمًا من نادي إنبي بعد سلسلة من التصريحات والصعوبات التي واجهها اللاعب.

وكان سليمان يرغب في الانضمام للنادي الأهلي منذ أن كان لاعبًا في بتروجيت، ورفضت الإدارة رحيله للأهلي وخيرته بين البقاء أو الرحيل لإنبي وهو ما قرره اللاعب في موسم 2010.

وأعلن وليد سليمان في تصريحاته في وقت لاحق إنه كان دائم الاتصالات بمسؤولي النادي الأهلي للإعلان عن رغبته في الانتقال للفريق.

وكشف لاعبو الفريق وزملاءه في تلك الفترة إن الحاوي ذهب للمستشفى بسبب سوء حالته النفسية، بعدما سقط مغشيًا عليها، وهو ما سهل انتقاله للأهلي فيما بعد عقب أول موسم مع إنبي.

أنا أسعد انسان في الدنيا

وقال وليد سليمان في تصريحاته عقب انضمامه للنادي الأهلي: "أنا أسعد إنسان في الدنيا، أتمنى أكون عن حسن ظن جميع الجماهير، أشكر الله سبحانه وتعالي الذي وفقني في تحقيق امنيتي، الجميع يعلم أن رغبتي منذ سنوات كانت الانتقال إلى النادي الأهلي على الرغم من الصعوبات التي واجهتني خلال تلك المدة، أشكر إدارة إنبي على إسلوبها في التعامل معي وتحقيق أمنيتي بالانتقال إلى النادي الذي أريده".

واضاف " اخص بالشكر ايضا المهندس ماجد نجاتي علي الاحترافية الشديدة التي اظهرها في صفقة انتقالي واعتز بكل دقيقة قضيتها داخل جدران النادي".

أنا خادم الأهلي مش خاتم سليمان

خاض وليد سليمان مواسم تاريخية مع النادي الأهلي، وعاصر عدد كبير من الأجيال والتي بدأت بالأساطير محمد أبو تريكة، محمد بركات، وائل جمعة وغيرهم، قبل أن يتجدد الجيل بالجيل السابق الذي شهد الأهلي معه الـ7 سنوات عجاف والذي ضم شريف إكرامي، عبد الله السعيد، باسم علي، سعد سمير، رامي ربيعة وغيرهم.

وتجدد الجيل مجددًا على وليد سليمان بالجيل الحالي للمارد الأحمر، وظل سليمان ثابت على موقفه ومحافظًا على تواجده في تشكيل الفريق، لم يبتعد سوى للإصابات.

وحصل وليد سليمان على عدد كبير جدًا من الألقاب التي أطلقتها جماهير الأهلي عليه نظرًا لما يقدمه في أرض الملعب: "الحاوي - خاتم سليمان".

وقال اللاعب في رسالته الأخيرة للجماهير عقب الحصول على دوري 2019-2020: "الحمد لله وضعنا كلمة النهاية بشكل أكثر من رائع في مشوار بطولة الدوري بعد موسم طويل مليء بالصعوبات، نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأكبر بالنسبة إلينا".

وأضاف: "كل الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بعد إنهاء مشوار الدوري بنجاح والحفاظ على اللقب للمرة الخامسة على التوالي، أنا خادم النادي الأهلي مش خاتم سليمان".

