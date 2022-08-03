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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدخل ليونيل ميسي لمنع حراس الأمن من جر مشجع صغير بعيدًا عن الملعب، بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق نانت في السوبر الفرنسي في لفتة إنسانية طيبة.

النجم ميسي ينقذ مشجعًا من قوات الأمن

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد استطاع الفوز باللقب بعد فوزه على نانت برباعية نظيفة، افتتح فيها البرغوث هدف فريقه الأول.

ومع بداية باريس الرائعة للموسم، كان للبرغوث دورًا إنسانيًا خرج الملعب، بعد أن أسعد أحد المشجعين الصغار بأخذ صوره له في موقف لن ينساه أبدًا.

بعد حفلة التتويج بالكأس، كان ميسي متجهًا عبر النفق ليخرج من أرض الملعب، عندما اندفع نحوه صبي صغير بهاتف محمول في يده.



وحاول الصبي اللحاق بميسي لكن أمن المباراة منعه بطريقة عنيفة، حينها تدخل ميسي وطالب بأن يأتي له الشاب ليأخذ معه الصورة.

حيث أمر ليونيل الحراس بإطلاق سراح المشجع ومنحه وقتًا لالتقاط هاتفه قبل الوقوف معه لالتقاط الصورة ومعانقته.

سيعود ميسي ورفاقه إلى العمل في 6 أغسطس حيث يفتتحون مشوارهم الجديد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بمباراة ضد "كليرمون فوت".

وسيرحب باريس سان جيرمان بمونبلييه في ملعب "حديقة الأمراء" بعد سبعة أيام فقط، في حملة الفريق العاصمي للدفاع عن اللقب.

ارتدى حكم ثوب البطل بعدما أنقذ حياة لاعب في مباراة بالدوري الإقليمي الغربي في الكاميرون، جمعت بين فريقي مينوا وفولكان نوم.

ومن المفارقات أن هذا اللاعب يدعى ليونيل ميسي، لكن الأمر لا يتعلق بالأرجنتيني أفضل لاعب في العالم ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه ليو من الكاميرون، الذي يلعب لصالح مينوا "AS Menoua".

ووفقا لما نشرته صحيفة "kick442"، فإنه بعد مرور 40 دقيقة للمباراة تعرض لاعب وسط مينوا ليونيل ميسي لاصطدام عنيف في الرأس، مع منافسه إبراهيم مويش لاعب فولكان نوم، قبل أن يسقط برأسه مجددا على الأرض ويبلع لسانه.

وتُرك اللاعب فاقدًا للوعي، وكان الحكم مجانجوم مايكل هو البطل الذي قدَّم له الإسعافات الأولية.

وقال أحد الشهود على الحادث: "لسان ميسي أغلق مجرى الهواء، لكن الحكم حرره على الفور بالتدخل الجيد وساعد الأطباء في نقله إلى سيارة الإسعاف، كما قام بتهدئة اللاعبين على أرضية الملعب، كان من الممكن أن يكون الأمر خطيرًا لولا تدخل الحكم".

واستعاد ميسي وعيه في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، وبعد الفحوصات تبيَّن إصابته بارتجاج خفيف وتمزق في رأسه.

تلك الواقعة أعادت للأذهان ما حدث للاعب الكاميروني الراحل مارك فيفيان فويه، الذي تُوفي في 26 يونيو 2003، حيث سقط بشكل مفاجئ على أرض الملعب خلال مباراة نصف نهائي كأس القارات بين الكاميرون وكولومبيا في ليون.

وسقط فويه في الدقيقة الـ72 في دائرة منتصف الملعب دون أن يلمسه أي لاعب، وقُدمت له الإسعافات الأولية على أرضية الملعب فورا، واستمرت لمدة 45 دقيقة في محاولة يائسة لإعادة نبضات القلب، ولكن أُعلن عن وفاته رسميا على أرضية الملعب.

وبعد الفحص الطبي، قررت لجنة الأطباء بأن سبب وفاة فويه (عن عمر ناهز 28 عاما) كان تضخما في عضلة القلب.

استقر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على الموعد الذي سيحسم فيه مستقبله الكروي الخاص بصيف 2023.

وكان ميسي ترك برشلونة مجبرا في صيف 2021، صوب باريس سان جيرمان بشكل مجاني بعقد حتى يونيو/ حزيران 2023، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على توثيق عقد "البرغوث" نتيجة الأزمة المالية التي كان يعاني منها.



لكن خوان لابورتا رئيس برشلونة صرح بأن قصة ليونيل ميسي مع النادي لم تنته، وبدأت التقارير تشير إلى إمكانية عودة "البرغوث" لصفوف البارسا في صيف 2023.

وأصبح أمام ميسي حاليا 3 خيارات، حسب فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، أولها الاستمرار مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي بعد نهاية عقده.



ويريد باريس سان جيرمان ذلك، حيث يدرك جيدا أن التخبط الذي عاشه ميسي في الموسم الماضي كان طبيعيا نظرا لأنه أول مرة يرتدي قميص فريق بخلاف برشلونة.

الخيار الثاني هو العودة مرة أخرى إلى برشلونة، والاعتزال هناك، وهو الأمر الذي تحلم به إدارة النادي الكتالوني، بينما سيكون الخيار الثالث الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

ومع ذلك، فإن ميسي سيؤجل التفكير في مستقبله لبعد نهاية مشوار الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 بشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

يقول فابرزيو رومانو عبر صفحته على موقع الفيديوهات "يوتيوب": "ميسي لن يفكر في مستقبله إلا بعد كأس العالم، وسيحسم مستقبله نهائيا أواخر يناير/ كانون الثاني أو في شهر فبراير/ شباط".

يذكر أن ميسي يحلم بالتتويج بكأس العالم مع الأرجنتين، حيث يتوقع أن يكون مونديال قطر الأخير في مسيرة "البرغوث" الدولية، كونه يبلغ من العمر حاليا 35 عاما.

يدرس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 خيارات فيما يخص مستقبله بعد نهاية عقده مع "بي إس جي".

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لكن بالنسبة لما ينوي اللاعب القيام به بعد ذلك لا تبدو الأمور واضحة بدرجة كبيرة.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن ميسي يدرس 3 خيارات لمستقبله بعد صيف 2023، أبرزها العودة لفريق برشلونة الإسباني والاعتزال بين صفوفه.

وقضي ميسي 21 عاما داخل جدران "كامب نو" من طفل ناشئ في سن الـ13 عاما، حتى تحوله لهداف النادي التاريخي، وأفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق في نظر البعض.



ورغم توتر العلاقة بين ميسي وبرشلونة بعد رحيله الصيف الماضي، لكن إدارة "بلوجرانا" بدأت في الحديث بشكل علني عن إمكانية عودة ليو للفريق الموسم المقبل، من خلال تصريحات للمدرب تشافي هيرنانديز ورئيس النادي خوان لابورتا.

وبعيدا عن البارسا، فالخيار الثاني أمام ميسي سيكون الاستماع لعرض التجديد لباريس سان جيرمان الذي تنوي الإدارة تقديمه له، بعد العوائد المالية الكبيرة التي حققها النادي الفرنسي من وجوده خلال الموسم الأول له.

بالإضافة بالطبع لإمكانيات ميسي الفنية والتي لم تظهر كلها في الموسم الماضي بسبب عدم التأقلم السريع مع الأجواء في الدوري الفرنسي وخروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس الإطار، يدرس ميسي الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم حيث ارتبط اسم اللاعب بفريق إنتر ميامي أكثر من مرة على مدار الأشهر الماضية.

ميسي الذي عانى من إصابات عديدة في أول مواسمه مع باريس ولم يسجل إلا 11 هدفًا، يأمل أولا في تقديم موسم أفضل مع بطل فرنسا والمنافسة على كل الألقاب وقيادته منتخب الأرجنتين للمجد في كأس العالم قبل أن يتخذ الخطوة التالية.

ولن يتخذ ميسي القرار النهائي بشأن الخيارات الـ3 إلا بعد الانتهاء من مشواره مع الأرجنتين في كأس العالم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.