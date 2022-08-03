شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الأربعاء 3/ 8/ 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع نظيره فاركو على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. نتيجة آخر ظهور في الدوري للأهلى وفاركو يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة. ترتيب الأهلى وفاركو في جدول الدوريويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف. غيابات الأهلى أمام فاركو وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة فاركو، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق الخلفية، بالإضافة لغياب كريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركوانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد. أسلحة فاركو لمواجهة الأهلى ويملك فاركو عناصر مميزة صاحبة خبرات، على رأسها حارسه المتألق محمد صبحى بجانب المدافع رامي صبري وزميله أحمد عبد العزيز مودي وشكرى نجيب وعبد الله بكرى بخلاف بعض العناصر الواعدة مثل أحمد شريف والجزائري رزقي حمرون.