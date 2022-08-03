شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقى الجزائر اليوم فى نصف نهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، نظيره الجزائرى اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب شباب محاربى الصحراء على تونس بهدف دون رد في ربع النهائي سجله اللاعب الجزائري حاجي عفارى.

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما ، الأحد الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.