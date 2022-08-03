شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات اليد يلتقى البرتغال اليوم فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء منتخب ناشئات كرة اليد نظيره البرتغالى، فى إطار أولى لقاءات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات اليد الدنمارك فى الواحدة والنصف ظهر الجمعة المقبل.

وفاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد على نظيره الهند بنتيجة 42/34، فى إطار ختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا ليتأهل للدور الرئيسى محققا العلامة الكاملة.

وحصل منتخب مصر لناشئات كرة اليد على راحة من المباريات أول أمس الإثنين، بعد الفوز على نظيره كازاخستان بنتيجة 39/21 فى إطار ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا، ليضمن التأهل للدور الثانى بعدما فاز أيضا فى أول لقاءاته على كرواتيا.

وتستضيف مقدونيا الشمالية بطولة العالم للناشئات مواليد 2004 فى الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس 2022. ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 إلى 20 يوليو الجارى، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك، وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مديرا فنيا، وشريف الشامى مدربا عاما، وحفنى عبد المقصود تايجر مدرب أحمال، ومحمد سليمان محللا فنيا، وشيرين منصور مديرا إداريا للفريق، والدكتورة زينب باشا والدكتورة منة بدوي أخصائيي العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من: كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة أفريقيا فى نسختها الـ17 للناشئات لكرة اليد، والتى أقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022، وتأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات.