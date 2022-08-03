طارق العشرى يضع الرتوش الأخيرة على خطة الطلائع لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يضع طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش اليوم الأربعاء الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الطلائع لتحقيق انتصار جديد للحفاظ على موقعه في المربع الذهبى للمسابقة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات المصرى البورسعيدى وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى تعادل فيها بهدف لكل فريق للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.