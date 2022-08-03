شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو اليوم بعد التقاط الأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الاربعاء تدريباته تحضيراً لمواجهة مضيفه فاركو يوم السبت المقبل لحساب الجولة التاسعة والعشرين بالمسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد منح راحة سلبية لمدة 24 ساعه قبل بدء الإستعداد لملاقاة فاركو، من أجل إلتقاط الأنفاس.

تأكد غياب عصام صبحي الظهير الأيمن للإسماعيلي، عن مواجهة فاركو المقبلة، للإيقاف.

ونال صبحي الإنذار الثالث خلال مشاركته فى لقاء مصر المقاصة الذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف نظيف سجله أحمد مدبولي.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للفريق قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوما قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

واستطاع الفريق أن يسير بخطي ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.