اخبار الرياضه

اليوم قرعة البطولة الأفريقية لكرة السلة تحت 18 سنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة البطولة الأفريقية لكرة السلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم قرعة البطولة الافريقية لمنتخبات السلة تحت 18 سنة اولاد وبنات،  التى تقام بمدغشقر فى الفترة من  4 الى 14 أغسطس الجارى. 

 

يعقد الاجتماع الفنى بحضور  بحضور مسئولى الاتحاد الافريقى و مندوبى الاتحادات المحلية المشاركة فى البطولة. 

وتتكون البعثة من 24 لاعبا ولاعبة ، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية ورئيس البعثة. 

 

يقود منتخب الاولاد عمرو أبو الخير مديرا فنيا، ويقود منتخب الأولاد مصطفى هدهود ، ويرأس البعثة  حمدى مناع عضو مجلس إدارة الاتحاد 

 

تضم قائمة اللاعبين كل من سيف الدين هنداوي - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمي حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقي --  كريم الجيزاوي - ياسين عبد الوهاب - محمد هندي - إبراهيم زهران - محمد خيرى - علي وحيد

 

وعلى مستوى اللاعبات فتم اختيار  تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد -  مريم  طارق - نور المهدي - هناء عبد الله

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا