شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة البطولة الأفريقية لكرة السلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم قرعة البطولة الافريقية لمنتخبات السلة تحت 18 سنة اولاد وبنات، التى تقام بمدغشقر فى الفترة من 4 الى 14 أغسطس الجارى. يعقد الاجتماع الفنى بحضور بحضور مسئولى الاتحاد الافريقى و مندوبى الاتحادات المحلية المشاركة فى البطولة. وتتكون البعثة من 24 لاعبا ولاعبة ، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية ورئيس البعثة. يقود منتخب الاولاد عمرو أبو الخير مديرا فنيا، ويقود منتخب الأولاد مصطفى هدهود ، ويرأس البعثة حمدى مناع عضو مجلس إدارة الاتحاد تضم قائمة اللاعبين كل من سيف الدين هنداوي - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمي حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقي -- كريم الجيزاوي - ياسين عبد الوهاب - محمد هندي - إبراهيم زهران - محمد خيرى - علي وحيد وعلى مستوى اللاعبات فتم اختيار تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله