الإطاحة بحسام غالي .. قرار جديد لـ «محمود الخطيب» رئيس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إسلام صادق خلال حلقة اليوم من برنامج "البريمو" على قناة "تن" على استقرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على قرار جديد بعد حل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وإنهاء عمله في نهاية شهر أغسطس الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي إسلام صادق :" قرر محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تشكيل لجنة فنية تكون تابعة لشركة الأهلي لكرة القدم في الفترة المقبلة ، على أن يتم إسناد ملف فريق الكرة إلى الثلاثى ياسين منصور رئيس شركة الأهلى لكرة القدم، ومصطفى مراد فهمى نائب رئيس شركة الأهلى لكرة القدم، وعلاء عبدالصادق عضو مجلس إدارة النادى، ويكون الخطيب مشرفاً على اللجنة والمفوض في شؤون كرة القدم".

وتابع:"هناك اتجاه كبير داخل الأهلي لاستبعاد حسام غالي من اللجنة الفنية والاكتفاء بالخطيب وعلاء عبدالصادق في الفترة القادمة".