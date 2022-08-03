شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يطير إلى جزر البهاما لخوض 3 وديات استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم منتخب كرة السلة رجال بقيادة روى رانا إلى جزر البهاما لإقامة معسكر هناك ، يستمر حتى 11 أغسطس الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس العالم المقرر اقامتها بتونس نهاية الشهر الجارى.

كان منتخب السلة قد أقام معسكر بالإسكندرية الاسبوع الماضى ضمن خطة الإعداد لتصفيات المونديال، وحصل اللاعبون على يوم راحة ، على أن يطيرون اليوم لبد، المعسكر الخارجى، حيث أنه من المقرر خوض 3 مباريات ودية بجزر البهاما

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السلة، بقيادة المدير الفني روي رانا، القائمة المبدئية للفراعنة استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة، وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف رفعت - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

وتقرر عدم استدعاء كل من، هيثم كمال وعمر طارق لعدم اكتمال شفائهما من الإصابة حتى الآن، ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.