الامارات | منتخب السيدات يتقدم للمركز الثاني في «أولمبياد الشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت بعثة المنتخب الوطني للرجال والسيدات تحقيق النتائج المتميزة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44، الذي يُقام حالياً بمدينة تشيناي الهندية حتى 10 الجاري، وكانت نتائج السيدات الأبرز، حيث تقدمن للمركز الثاني في مجموعتهن.

وأكدت رئيسة البعثة خلود الزرعوني في تصريحات صحافية، أن «النتائج حتى الآن مرضية على مستوى السيدات والرجال ونطمح إلى نتائج أفضل في الجولات المقبلة، ورغم خسارة منتخب السيدات أمام أذربيجان القوي في الجولة الأولى، إلا أن المنتخب استعاد النتائج الجيدة في الجولة الثانية بالفوز على قبرص 4-0، ثم التعادل في الجولة الثالثة مع مصر في مباراة قوية وقمة عربية في الأولمبياد ثم الفوز في الجولة الرابعة على موزمبيق 4-0، وعلى مستوى النتائج الفردية حققت مريم عيسى ثلاث نقاط من ثلاث مباريات وروضة السركال ثلاث نقاط من أربع مباريات وموزة المنصوري فوزين من أربع مباريات، ووافية درويش فوز من ثلاث مباريات وعائشة سرحان فوز من مباراتين، ويحتل منتخب السيدات المركز الثاني في هذه الفئة». وأضافت: «المعنويات عالية لدى اللاعبين، ولديهم حافز كبير في ترك بصمة في المحفل العالمي الذي يشارك فيه ما يقرب من 190 دولة».