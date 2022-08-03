الامارات | بطولة «يو إف سي 280» تطرح باقات متنوّعة لعشاق الفنون القتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة «يو إف سي» باقات تمنح عُشاق الفنون القتالية المختلطة فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية خلال حضور منافسات «بطولة يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف» التي تستضيفها أبوظبي في أكتوبر المقبل.

وذكر بيان صحافي: «يتوافر حالياً عدد محدود من باقات كبار الشخصيات للشراء من خلال ufcvip.com، ما يتيح للجمهور حضور بطولة يو إف سي 280 المرتقبة، أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، والتي تُتوج بنزال مشوق يجمع بين تشارلز أوليفيرا، المُصنف الأول ضمن فئته، ومنافسه المُصنف رابعاً إسلام ماخاتشيف، للفوز باللقب الشاغر لبطولة يو إف سي لفئة الوزن الخفيف في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم السبت 22 أكتوبر المقبل».

وتتنوّع المزايا التي تُوفرها تذاكر كبار الشخصيات بحسب فئاتها، التي تشمل «الدخول السهل» و«المُتحدي» و«المنافِس» و«البطل» و«النُخبة»، والتي تمنح حاملها فرصة استثنائية للوصول والاستمتاع بجميع وسائل الراحة الحصرية.