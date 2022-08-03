الامارات | التونسي وليد القروي يكمل عقد أجانب الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شركة نادي الظفرة لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط التونسي، وليد القروي قادماً من صفوف الصفاقسي التونسي ليكتمل بذلك عقد لاعبي الفريق الأجانب في النادي، وسيلتحق اللاعب مباشرة بالمعسكر الخارجي الذي انطلق أمس في صربيا ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وتعد صفقة القروي هي الخامسة للفريق على صعيد اللاعبين الأجانب، إذ كان النادي تعاقد مع كل من المغربي الأصل، الهولندي الجنسية محمد رايحي قادماً من الباطن السعودي، المدافع البرازيلي كلاوديو رافائيل دي سانتوس قادماً من نادي أولمبيك أسفي المغربي، المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي من أبها السعودي، فيما جدد عقد المهاجم البرازيلي لوكاس كانديدو.

وقال وليد القروي في رسالة عبر «إنستغرام»: «أبدأ تجربة جديدة خارج تونس مع نادي الظفرة الإماراتي بعد سنوات طويلة قضيتها في فريقي الأم النادي الصفاقسي، أسأل الله التوفيق والنجاح وأن أكون عند ثقة المسؤولين في النادي».

ونفى اللاعب الأخبار التي راجت في الصحافة التونسية أخيراً حول رفضه الاستمرار في النادي.