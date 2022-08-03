الامارات | ختام المعسكرات الصيفية لأبطال مدارس أبوظبي في مانشستر ومدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت المعسكرات التدريبية الصيفية للفرق الفائزة في أبطال مدارس أبوظبي التي أقيمت في مدينتي مانشستر الإنجليزية ومدريد الإسبانية، والتي استفاد منها 90 طالباً وطالبة، تضمنت محاضرات عملية ونظرية، ولقاءات ودية، وزيارات تثقيفية لأبرز المعالم الرياضية في المدينتين الأوروبيتين.

وجاءت المعسكرات الثلاثة تتويجاً لمسيرة الفرق الفائزة في مبادرة أبطال مدارس أبوظبي للموسم 2021-2022، التي تُقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة، وشركة إنسبيراتوس.

وأقيم المعسكر الأول في مدينة مانشستر الإنجليزية في الفترة من 3 - 10 يوليو بمشاركة 26 طالباً وطالبة من الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم، أمّا المعسكر الثاني فأقيم في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 12 – 20 يوليو بمشاركة 41 طالباً وطالبة، أما المعسكر الثالث فأقيم في العاصمة الإسبانية مدريد أيضاً خلال الفترة من 22 – 28 يوليو الماضي بمشاركة 23 طالباً وطالبة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، أهمية مكتسبات طلاب الفرق الفائزة في أبطال مدارس أبوظبي خلال المعسكرات التدريبية التي أقيمت في مدينتي مانشستر ومدريد.