الامارات | العين يفسخ عقد التونسي ياسين مرياح.. ويتأهب للودية الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، بصورة رسمية، عن توصلها لاتفاق مع مدافع الفريق، الدولي التونسي ياسين مرياح، لفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك في خطوة من الأخير للانضمام إلى صفوف الترجي التونسي الذي كان قد أبدى رغبته بالحصول على خدمات اللاعب، لكن بشرط فسخ عقده مع «الزعيم» للتعاقد معه صفقة انتقال حر. وذكر النادي، في بيان، أن النادي توصل الى اتفاق مع اللاعب حول فسخ التعاقد، وأن النادي وجّه للاعب التونسي عبارات الشكر والتقدير، متمنياً له التوفيق في مشواره المقبل. على جانب آخر، استأنف الفريق تدريباته الصباحية أمس ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في النمسا، واعتمد البرنامج التدريبي الصباحي على الجرعات الخاصة برفع معدل اللياقة البدنية وتقوية العضلات، تحت إشراف الجهاز الفني ومتابعة الطاقم الطبي للفريق، وبعد انتهاء التدريب، خضع اللاعبون إلى برامج الاستشفاء للتخلص من الإجهاد بعد تدريباتهم الصباحية الشاقة، ومن المقرر أن يؤدي الفريق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الحصة التدريبية الثانية التي سيعقبها أيضاً برنامج خاص بالاستشفاء. ويتأهب العين لخوض رابعة تجاربه الودية في المعسكر الخارجي والمقررة أمام فريق نادي الفيحاء السعودي، يوم غد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت فيينا، بعد أن خاض ثلاث مواجهات، الأولى كانت أمام فريق نادي هانكوفين هيلينغ، والثانية أمام غرثر فورت، المنتميين لدوري الدرجة الرابعة الألماني، وفاز فيهما العين على التوالي بهدف دون رد، وهدفين مقابل هدف واحد، وألتقى أخيراً فريق نادي أبها السعودي، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

من المقرر أن يؤدي العين في الساعة السادسة من مساء اليوم الحصة التدريبية الثانية.