الامارات | اتحاد كلباء يواجه داينمو هيلفورت النمساوي ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء مساء اليوم مباراته الثانية ضمن سلسلة لقاءاته الودية، وذلك بمواجهة فريق إس في داينمو هيلفورت النمساوي ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه في النمسا استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإشراف مدربه الإيراني فرهاد مجيدي.

وكان اتحاد كلباء قد فاز في مباراته الأولى على فريق شامبيون السلوفيني بخماسية نظيفة سجلها كل من: التوغولي بينيل مالابا، ياسر حسن، فهد باروت، أحمد عامر، ومحمد علي، وتنتظره مباراتان لاحقتان خلال المعسكر الذي من المحتمل تمديد مدته الزمنية للوصول للجاهزية الأفضل قبل العودة للدولة واستكمال الاستعدادات.