الامارات | «دو سوليل» يحلق بكأس الوثبة في «داكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق المهر «هاكا دو سوليل» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بكأس الوثبة ستاليونز ـ بري داهمان للخيول عمر ثلاث سنوات، البالغة جائزتها 18 ألف يورو، والتي أقيمت أول من أمس، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار داكس الفرنسي.

واجتمع للسباق تسعة من نخبة الخيول الناشئة، تنافست على مسافة 2300 متر،

وانقض «هاكا دو سوليل» إلى الصدارة ليخطف اللقب بفارق عنق عن «رامورد باي»، فيما حل ثالثاً بفارق عنق عن الثاني المهر فرحان لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.