بن شرقي يوقع لنادي الجزيرة الإماراتي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن توصل أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الذي رحل عن الفريق بالتراضي، لاتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن النادي الإماراتى أنهى اتفاقه مع اللاعب على كافة التفاصيل، وسيكون التوقيع خلال ساعات.

وبذلك يستدل الستار على مسلسل أشرف بن شرقي بعد الأنباء التى انتشرت في الساعات الماضية عن احتمالية عودته للزمالك مرة أخرى.

وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع بن شرقي لضمه في الميركاتو الصيفي .