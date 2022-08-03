شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع بعماد النحاس ويطالب لاعبى الاتحاد السكندرى بعودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة مران زعيم الثغر اليوم الثلاثاء لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واجتمع رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع عماد النحاس المدير الفني للفريق في جلسة خاصة لدعمه قبل مواجهة المارد الأحمر بعد الأحداث التي شهدتها المباراة الماضية، مؤكدا فيها على تمسكه بالعمدة وإيمانه بقدراته الفنية.

وطالب محمد مصيلحى اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام للابتعاد عن مناطق الخطر خصوصا أن المواجهات القادمة لن تكون سهلة وسيتمسك كل فريق فيها بحظوظه في الفوز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.