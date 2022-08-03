شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعيد أحمد ياسين وأسامة إبراهيم قبل مواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق البنك الأهلى الثنائى أحمد ياسين وأسامة إبراهيم عقب أنتهاء إيقافهما المباراة الماضية أمام الجونة، بسبب تراكم الإنذارات لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وواصل لاعبو فريق البنك الأهلي تدريباتهم الجماعية اليوم باستاد العباسية بدون راحة استعدادا لمواجهة فريق المقاصة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل، وستقام على ملعب الكلية الحربية.

وقبل انطلاق المران حرص خالد جلال المدير الفني بالاجتماع مع لاعبي الفريق للتأكيد على ضرورة العودة للانتصارات وحصد النقاط، وطالبهم بعودة الروح القتالية العالية والإصرار على الفوز في جميع المباريات المقبلة.

وشهد مران اليوم تدريبات تأهيلية إستشفائية لمجموعة من اللاعبين الذين خاضوا مباراة الجونة وفقرة تكتيكية خططية لمجموعة أخري من اللاعبين.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات و التعادل في 11 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.