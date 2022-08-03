جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. "زيزو" ينفرد

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك، تصدر جدول هدافى ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الثلاثاء مباراة واحدة من الجولة الـ28 من عمر البطولة، حيث أستضاف فريق المقاولون العرب نظيره فيوتشر.

فيوتشر يزيد جراح المقاولون العرب فى الدورى عقب الفوز بهدف "أحمد عاطف"

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد الجبل الأخضر.

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 11 عقب خطأ من مدافعي المقاولون العرب استغله أحمد رفعت ونجح في استخلاص الكرة وانطلق على الجبهة اليسرى ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عاطف برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك فى الزاوية اليسرى للمرمى محمود أبو السعود.