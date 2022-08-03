شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 2 أغسطس العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها فيوتشر يفوز على المقاولون بهدف.

تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة 24 ساعة بسبب صيانة استاد القاهرة

تقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة فقط ، وتقرر أن تقام المباراة يوم 9 أغسطس بدلًا من 8 أغسطس الجاري باستاد القاهرة الدولي، ويأتي تأجيل اللقاء بسبب أعمال الصيانة بملعب القاهرة الدوري في ذلك الوقت.

فيوتشر يزيد جراح المقاولون العرب فى الدورى عقب الفوز بهدف "أحمد عاطف"

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد الجبل الأخضر.

فيتوريا: نتابع اللاعبين المصريين فى العالم كله..وهذه رسالتى لمحمد صلاح

قال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات منذ شهر تقريبا من حازم إمام عضو اتحاد الكرة لتولى مسئولية منتخب مصر، موضحا أنه فهم سريعا رسالة الثعلب الصغير وأن منتخب مصر فى مرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى مشروع من أجل تطوير الكرة المصرية.

حسام حسن يستعين بالاتحاد لاستكشاف الطلائع قبل مواجهة الخميس

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بأشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة لفريق الطلائع في الدوري العام، وأبرزها مباراة الطلائع والاتحاد السكندري في الجولة 28، والتي انتهت بفوز طلائع الجيش على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

الكومى يزور لاعبى الإسماعيلى في الفندق بعد الانتصار الثانى على التوالي

حرص المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على التوجه لفندق إقامة الفريق بمقر النادي، من أجل تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الدراويش فى أعقاب الإنتصار الثاني توالياً على حساب مصر المقاصة.

فيريرا يقرر السفر إلى الجونة ظهر الخميس استعدادًا لمواجهة الفريق الساحلى

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجونة ظهر بعد غدً الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر ، استعداداته لمواجهة منتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقرر لها غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً.

فيتوريا يكشف عن الفارق بين الكرة المصرية والسعودية.. ومميزات اللاعبين المصريين

كشف البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول أنه تابع منتخب مصر عقب توليه مهمة تدريب الفراعنة وإنهاء العقود مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة ، وأنه بدأ دراسة المباريات المتبقية للمنتخب في البطولة الأفريقية .

فيتوريا يطلب مواعيد جولات الدورى المتبقية لمتابعة جميع المباريات

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري جدول جميع الجولات المتبقية من عمر الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، من أجل متابعة جميع مباريات المسابقة.

كلاتنبرج يصل القاهرة 6 أغسطس.. ويعقد جلسة مع الحكام

يصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، من أجل بدء مهام عمله رسميًا، كرئيس للجنة تطوير التحكيم، بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد تمهيدًا لعودته لصفوف الزمالك

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد مهاجم الأبيض، وذلك خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.