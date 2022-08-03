شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: بن شرقي وقع للجزيرة منذ يناير وراتبه يصل إلى 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو حزين، وكيل اللاعبين، أن أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي منذ يناير الماضي. وقال حزين في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "بن شرقي كان يفاضل بين الجزيرة وأهلي دبي لكنه في النهاية اختار الجزيرة والإعلان سيكون خلال ساعات".

وأكمل: "شقيق بن شرقي اتصل بي بعدما قولته من قبل بأنه موقع في الإمارات في يناير الماضي". وأضاف: "راتب بن شرقي في الإمارات سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ولو كان استمر في مصر كان سيوقع للأهلي".