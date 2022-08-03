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وكيل لاعبين: بن شرقي وقع للجزيرة منذ يناير وراتبه يصل إلى 3 ملايين دولار

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القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو حزين، وكيل اللاعبين، أن أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي منذ يناير الماضي. وقال حزين في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "بن شرقي كان يفاضل بين الجزيرة وأهلي دبي لكنه في النهاية اختار الجزيرة والإعلان سيكون خلال ساعات".

 

وأكمل: "شقيق بن شرقي اتصل بي بعدما قولته من قبل بأنه موقع في الإمارات في يناير الماضي". وأضاف: "راتب بن شرقي في الإمارات سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ولو كان استمر في مصر كان سيوقع للأهلي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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