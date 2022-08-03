شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 2 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 2 أغسطس العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها فيوتشر يفوز على المقاولون بهدف.

تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة 24 ساعة بسبب صيانة استاد القاهرة

تقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة فقط ، وتقرر أن تقام المباراة يوم 9 أغسطس بدلًا من 8 أغسطس الجاري باستاد القاهرة الدولي، ويأتي تأجيل اللقاء بسبب أعمال الصيانة بملعب القاهرة الدوري في ذلك الوقت.

فيوتشر يزيد جراح المقاولون العرب فى الدورى عقب الفوز بهدف "أحمد عاطف"

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد الجبل الأخضر.

فيتوريا: نتابع اللاعبين المصريين فى العالم كله.. وهذه رسالتى لمحمد صلاح

قال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات منذ شهر تقريبا من حازم إمام عضو اتحاد الكرة لتولى مسئولية منتخب مصر، موضحا أنه فهم سريعا رسالة الثعلب الصغير وأن منتخب مصر فى مرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى مشروع من أجل تطوير الكرة المصرية.

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر ، استعداداته لمواجهة منتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقرر لها غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً.

سواريز يضم بيرسى تاو وعبد المنعم لقائمة الأهلى لمواجهة فاركو

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏و السلام، ضمن ‏منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

كلاتنبرج يصل القاهرة 6 أغسطس.. ويعقد جلسة مع الحكام

يصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، من أجل بدء مهام عمله رسميًا، كرئيس للجنة تطوير التحكيم، بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد تمهيدًا لعودته لصفوف الزمالك

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد مهاجم الأبيض، وذلك خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.