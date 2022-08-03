شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقبل استقالة محمد عودة بعد الهزيمة من فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، على قبول استقالة الكابتن محمد عودة واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وإذ يعلن مجلس الإدارة الموافقة على الاعتذار، ويؤكد أن محمد عودة وجهازه الفني تمسك بالقرار خاصة أنه يرى أن التوفيق يغيب عنه منذ فترة، وأنه تقدم بأكثر من اعتذار خلال الفترة الماضية وتمسك مجلس الإدارة باستمراره ولكن بعد مباراة فيوتشر أصر عودة على الرحيل لعل الفترة المقبلة تشهد عودة التوفيق للنادي مع جهاز فني جديد.

ويوجه مجلس الإدارة الشكر لمحمد عودة على الفترة التي قضاها وعمله الجاد باعتباره واحدا من أبناء النادي المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء ناديهم.

ويعقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات العاجلة لإعلان اسم المدير الفني الجديد في ظل وجود عدد من الأسماء المرشحة.