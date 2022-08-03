الاتحاد السكندرى يستعيد مورو ساليفو وعطية وغياب الغندور أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس، خدمات الثنائى مورو ساليفو ومروان عطية فى مباراة الأهلى القادمة المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما يستمر غياب خالد الغندور عن صفوف زعيم الثغر.

كما أثبتت الأشعة التي أجراها الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها فى مواجهة إيسترن كومبانى وتسببت فى غيابه عن مباراتى إنبى وطلائع الجيش الماضيتين.

وبات الأنجولى مابولولو جاهزاً لقيادة الخط الأمامى لزعيم الثغر فى مباراة الأهلى القادمة، ويتبقى قرار الدفع به فى التشكيلة الأساسية للاتحاد السكندرى يرجع إلى عماد النحاس إذا ما رأى جاهزية لخوض المباراة وقدرته على اللعب أساسيا، خصوصا أن اللاعب عائد من إصابة لاحقته أكثر من مرة ويخشى العمدة من تجددها مرة أخرى لا سيما أنه يحتاج لجهوده في المباريات المتبقية والحاسمة من الدورى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.