شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من تدريب الزمالك بعد الفوز على بيراميدز والاستعداد للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام بيراميدز، فقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم، وتم تقسيم هذة الفقرة إلى جزئين تحت اشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتضمن الجزء الأول تدريبات جري بمحيط الملعب، بجانب سباق سرعات، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيل بالكرة سواء بإستخدام القدم أو الرأس.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدوين كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بهذة الفقرة ونقل التعليمات.

فيما أدي لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة، وقام الجهاز الفني باصطحاب بعض الأدوات الرياضية داخل الملعب ، لأداء اللاعبين هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات الاستشفاء والتأهيل خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة سير تدريبات اللاعبين الأساسيين وتحفيزهم ونقل بعض التعليمات لهم .

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.