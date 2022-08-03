شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبي سيراميكا من تكرار سيناريو "إيسترن كومبانى" أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا لاعبيه من تكرار سيناريو المباراة الماضية أمام "إيسترن كومبانى"، والتي شهدت إهدار العديد من الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل الأمر الذى كلفهم خسارة اللقاء.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام فريق سموحة في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووعد اللاعبون الجهاز الفني بعودة الانتصارات أمام سموحة لا سيما ان الفريق لم يحقق الفوز منذ ثلاثة مباريات، حيث خسر أمام المصرى البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وتعادل مع المحلة سلبيا وأخيرا خسر من إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بعدما خاض 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 32 هدفا.