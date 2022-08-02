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تصرفات رونالدو تغضب مانشستر يونايتد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبدى مانشستر يونايتد استياءه من تصرف نجمه البرتغالي ، الذي غادر ملعب «أولد ترافورد»، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.
وقالت صحيفة «ذا صن»: «إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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