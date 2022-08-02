شكرا لقرائتكم خبر تصرفات رونالدو تغضب مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقالت صحيفة «ذا صن»: «إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى مانشستر يونايتد استياءه من تصرف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الذي غادر ملعب «أولد ترافورد»، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.وقالت صحيفة «ذا صن»: «إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد».

كانت هذه تفاصيل خبر تصرفات رونالدو تغضب مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.