4 دول تترشح لاستضافة مونديال «الذكرى الـ100 لكأس العالم»

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ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضا لإقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.وكتب رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم («كونميبول») أليخاندرو دومينغيس على «تويتر»: «في الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أمريكا الجنوبية».
وقال وزير الرياضة الأوروجوياني سيباستيان باوسا «بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى المئوية 2030».
وأضاف «ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم. سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا. العودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور!».
وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أمريكا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.
وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروجواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).
وسيواجه الملف الأمريكي الجنوبي الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال اللتين أعلنتا عنه في يونيو 2021.
وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.
وشارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط.
أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأمريكية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبا.
وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
أول نسخة من كأس العالم:
شارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط، أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأمريكية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبا
5 نسخ من كأس العالم نظمتها أمريكا الجنوبية:
1930 الأوروجواي
1950 البرازيل
1962 تشيلي
1978 الأرجنتين
2014 البرازيل
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