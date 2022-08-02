شكرا لقرائتكم خبر ساديو ماني: لا أرى نفسي نجما عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد ماني في مقابلة مع مجلة نادي بايرن ميونخ نشرت اليوم الثلاثاء، أن كل ما يهمه هو الفريق الذي يلعب له، مضيفا «الناس يقولون هذا عني، لكنني لا أرى نفسي نجما عالميا على الإطلاق.»وتابع «كل ما يشغلني هو كوني جزءا من الفريق.
أقدم كل شيء من أجل هذا. أرغب في بذل قصارى الجهد من أجل زملائي: بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والفوز بالمباريات. أنا هنا من أجل تقديم أفضل ما لدي لبايرن ميونخ.»
وزاد ماني «الجميع يعرفون هوية بايرن ميونخ.
الفريق يأتي أولا. العمل الجماعي هو المهم، وليس الفردي. وهذا ما يجعل بايرن مميزا هكذا.
يمكنني التأقلم مع هذه الفلسفة بسهولة كبيرة، لأنني مقتنع بشكل كبير بأن هذا هو طريق النجاح.»
وتوج ساديو ماني بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية خلال مشواره مع ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر ساديو ماني: لا أرى نفسي نجما عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.