ساديو ماني: لا أرى نفسي نجما عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال النجم السنغالي ساديو ماني المنضم حديثا إلى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يرى نفسه نجما عالميا، وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه مع ليفربول الإنجليزي وتتويجه مع المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وأكد ماني في مقابلة مع مجلة نادي بايرن ميونخ نشرت اليوم الثلاثاء، أن كل ما يهمه هو الفريق الذي يلعب له، مضيفا «الناس يقولون هذا عني، لكنني لا أرى نفسي نجما عالميا على الإطلاق.»

وتابع «كل ما يشغلني هو كوني جزءا من الفريق.

أقدم كل شيء من أجل هذا. أرغب في بذل قصارى الجهد من أجل زملائي: بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والفوز بالمباريات. أنا هنا من أجل تقديم أفضل ما لدي لبايرن ميونخ.»

وزاد ماني «الجميع يعرفون هوية بايرن ميونخ.

الفريق يأتي أولا. العمل الجماعي هو المهم، وليس الفردي. وهذا ما يجعل بايرن مميزا هكذا.

يمكنني التأقلم مع هذه الفلسفة بسهولة كبيرة، لأنني مقتنع بشكل كبير بأن هذا هو طريق النجاح.»

وتوج ساديو ماني بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية خلال مشواره مع ليفربول.