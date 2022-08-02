الأهلي يقطع 15,850 كلم في يلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجربة جديدة يخوضها النادي الأهلي في دوري الدرجة الأولى التي هبط لها لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد احتلاله للمركز ما قبل الأخير في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في دوري (يلو) أمام الصاعد من دوري الدرجة الثانية فريق القيصومة في الـ24 من أغسطس المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا خلال مجريات الدوري على 17 فريقا، حيث سيزور خلالها 12 مدينة، منها ثلاث مدن سيزورها مرتين خلال منافسات الدوري.

وسيقطع الأهلي مسافة تصل إلى 15850 كلم خلال تنقله في ملاعب الفرق المنافسة له، حيث سيزور كل مناطق المملكة وستكون بدايته بالمنطقة الشمالية (حفر الباطن وسكاكا وحائل) والمنطقة الوسطى (الرياض والخرج والمجمعة والرس وعنيزة) والمنطقة الجنوبية (الباحة ونجران) والمنطقة الشرقية (الخبر والأحساء) والمنطقة الغربية (المدينة المنورة) بالإضافة إلى لعبه في مدينة جدة أمام فريق جدة.

ومن المتوقع أن يتم تغيير بعض الملاعب خاصة في ظل وجود زحف جماهيري من قبل الأهلي خاصة في المباريات التي تلعب خارج الأرض.

يذكر أن الأهلي سيواجه فرقا لأول مرة في تاريخه مثل القيصومة والساحل.

يلعب الأهلي مبارياته في 14 ملعبا:

1.ملعب نادي الباطن

2.مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية

3.ملعب نادي الحزم

4.ملعب نادي العروبة

5.ملعب نادي أحد

6.مدينة الملك عبدالله الرياضية

7.ملعب نادي الرياض

8.مدينة المجمعة الرياضية

9.مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية

10.مدينة الملك سعود الرياضية

11.مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

12.ملعب نادي هجر

13.ملعب إدارة التعليم

14.ملعب نادي الشعلة