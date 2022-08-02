السعودية مع فلسطين.. ومصر أمام الجزائر في نصف نهائي العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، حيث يلتقي منتخب السعودية مع منتخب فلسطين، ويلاقي المنتخب المصري نظيره المنتخب الجزائري.

المنتخب السعودي تأهل متصدرا لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب موريتانيا 2-0 ثم حقق فوزا أمام منتخب العراق بنتيجة 4-1.

وفي الدور ربع النهائي، تعادل منتخب السعودية مع نظيره اليمني بدون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بالفوز 3-1 بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهل المنتخب الفلسطيني بين أفضل ثوان، حيث حل وصيفا في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، من فوز على منتخب السودان 5-3 ثم خسارة من منتخب المغرب 0-1.

وفي دور الثمانية، تعادل منتخب فلسطين مع منتخب الأردن 1-1 قبل أن يتأهل بالفوز 5-4 بركلات الترجيح.

وفي ختام الدور نصف النهائي، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الجزائر في التاسعة مساء، حيث تقام المباراة أيضا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المنتخب المصري حسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان، ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال، وفي دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1.

في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري متصدرا لترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخب لبنان 2-1 ومنتخب ليبيا 3-1، ثم فاز على المنتخب التونسي في ربع النهائي بهدف دون رد.

من جهته قال مساعد مدرب المنتخب السعودي خالد المالكي خلال المؤتمر الصحفي أمس «إن منتخب فلسطين متطور وجيد فنيا، ونحن مستعدون من كافة النواحي الفنية والذهنية والبدنية، مستوانا جيد في البطولة وليس سيئا كما يتصور البعض، كان لدينا برنامج إعدادي قوي بدأ من أوروبا، ويشمل البطولة العربية والتصفيات الآسيوية وتصفيات كأس العالم».

واختتم بقوله «حرصنا على عدم إرهاق اللاعبين في المباريات واتجهنا للتدوير في كل مباراة، الجميع جاهز ولا توجد إصابات مقلقة، وقمنا بالاستعداد لمباراة فلسطين بشكل جيد، هذه البطولة مهمة وسنحقق منها استفادة كبيرة، وإن شاء الله نحتفل مع الجمهور بالفوز والتأهل للمباراة النهائية».

من جانبه أكد مدرب منتخب فلسطين حسام يونس أن الوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازا كبيرا، أجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد، ونحن جاهزون لملاقاة المنتخب السعودي، سنواجه منافسا قويا وسيتم التعامل معه وفق معطيات المباراة.

وأضاف «نستعد لكل مباراة بشكل منفصل، واستفدنا كثيرا من مباراتنا مع المنتخب الأردني، وهو ما عزز من جاهزيتنا الفنية للقاء منتخب السعودية، ومواجهة الدور نصف النهائي ستكون قوية للغاية، وهدفنا الفوز وبلوغ النهائي والمضي قدما نحو اللقب».