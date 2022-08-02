ورشة عمل تسلط الضوءعلى لعبة البلياردو والسنوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ورشة العمل التعريفي برياضة البلياردو والسنوكر التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالشراكة مع نادي أحد الرياضي.

وتناولت الورشة التي أقيمت بمقر نادي أحد الرياضي وبمشاركة أكثر من 14 سيدة و15 لاعبا من فئة الأشبال والبراعم، تسليط الضوء على لعبة البلياردو من خلال التعريف بها وبالقوانين الخاصة باللعبة، وكذلك الجانب الإداري والنفسي من خلال محاضرات علمية وعملية قيمة ألقاها مختصون ومدربون في لعبة البلياردو. وفي ختام الورشة وزعت الجوائز على المشاركات والمشاركين.

يذكر أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يسعى إلى انتشار اللعبة من خلال هذه الورش، حيث سبق أن أقيمت الورشة الأولى الشهر الماضي في مدينة حائل، وهذه هي الورشة الثانية، وستتم إقامة العديد من الورش في مختلف مدن المملكة.