شكرا لقرائتكم خبر العيسى لـ مكة الحارس الأجنبي كارثة على الكرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مدرب الحراس والمحاضر الآسيوي سليمان العيسى من وقوع كارثة كروية مستقبلية للكرة السعودية على مستوى حراسة المرمى، بعد أن أخذت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الاعتماد الكلي على حراس مرمى أجانب، وقال لـ«مكة»: إن ما يحدث في الدوري السعودي أعتبره كارثة على مستقبل مركز حراسة المرمى حتى أصبحت الأندية خلال السنوات الأخيرة تكاد تخلوا من حراس جدد في الفئات السنية الصغرى لأن المستقبل أصبح مظلما لحارس مرمى شاب يبحث عن طموحات كبيرة بتمثيل الأندية الكبيرة.

وتساءل العيسى قائلا «ماذا يستفيد حارس مرمى موهوب يقدم كل شيء ويصطدم عند الصعود للفريق الأول بوجود حارس مرمى أجنبي؟. وأضاف «هناك مشكلة كبرى تكمن أن الحراس المحليين الكبار بدؤوا جديا في الاعتزال رغم قدرتهم على العطاء وهم لا يقلون عن الأجانب الذين حضروا للدوري السعودي».

وشدد مدرب الحارس والمحاضر الآسيوي على أهمية استقطاب حراس أكفاء لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذا كانت الأندية مصرة على تعقادتها مع حراس مرمى وقال «نلاحظ أن أكثر الحراس المستقطبين من الخارج لم تكن لهم أي بصمة في منتخبات بلادهم ولم يسبق لهم تمثيلها وأخطاؤهم ساهمت بشكل كبير في خسارة أنديتهم في مباريات تعتبر سهلهة، وتم التعاقد معهم بمبالغ فلكية غير مبررة رغم وجود حراس وطنيين لهم مكانتهم ومجموعة شابة تنتظر الفرصة إضافة إلى أن العديد من الحراس المستقطبين كبار في العمر ولا يستطيعون أداء التمارين بالشكل المطلوب لضعف الإمكانات البدنية بحكم العمر.

وبين سليمان العيسى أن وجود الحارس الأجنبي قلل كثيرا من عطاء الحارس السعودي ولا يمكن لأي حارس مرمى أن يتطور بدون التواجد في المنافسات وبالتالي الخاسر الأكبر منتخباتنا الوطنية المختلفة.

وأشار إلى أن كرة القدم الحديثة تتطور بخطوات متسارعة حيث أصبحنا نشاهد تطورا في العمل التكتيكي بشكل كبير وأصبحت أكثر سرعة وقوة وتهديفا، وعقود بملايين الدولارات للاعبين لديهم القدرة على تنفيذ الأساليب التكتيكية المختلفة وعندما نتطرق إلى مركز حراسة المرمى نجد أن المنتخبات في كل العالم لديها حراس مرمى محترفين في أقوى الدوريات العالمية وهذا يساعد منتخباتهم على الاعتماد عليهم بشكل كبير بحكم قوة المنافسات.

وحيا العيسى الإدارة الهلالية في قرار استقطاب الحارس محمد العويس في الموسم الماضي ليكون بديلا لعبدالله المعيوف، وتمنى أن ينظر المسؤولون في اتحاد كرة القدم في وضع مركز حراسة المرمى والاكتفاء بالحراس الوطنيين والعمل على بناء قاعدة قوية لمركز حراسة المرمى.

تعاقدات أندية دوري المحترفين مع الحراس للموسم الجديد:

