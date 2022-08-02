إيقاف لاعبي الأهلي «حمدى وفؤاد»

الشارقة - اميمة ياسر - زادت الغيابات فى قائمة الأهلى قبل مباراته غدًا أمام فاركو، بعد تأكد غياب الثنائى حمدى فتحى وكريم فؤاد للإيقاف .

ويدخل الأهلي مباراته ضد فاركو غدًا في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز بالعديد من الغيابات بسبب الظروف المختلفة التي تحيط بالأحمر في الفترة الأخيرة.

ويفتقد الأهلي جهود ثنائي الفريق كريم فؤاد وحمدي فتحي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كريم فؤاد على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون الأخيرة، بينما حصل حمدي فتحي على الإنذار الثالث بعد صافرة النهاية للاعتراض على حكم اللقاء.

وبات مدرب الأهلى الجديد ريكاردو سواريش فى موقف صعب للغاية بسبب كثرة الغيابات فى الفريق , حيث يغيب عن الأهلي للإصابة عمار حمدي ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

فيما خرج أكرم توفيق من الحسابات لعدم الجاهزية بشكل كامل بعدما تعافى من جراحة الصليبي.

ويتواجد الفريق الأحمر فى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة من الجولة 18 سيلعبها ضد فريق الإسماعيلي خلال الشهر الجاري.

ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن ‏منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق.‏