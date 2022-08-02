إقالة لجنة التخطيط .. تامر أمين يكشف التفاصيل والحقيقة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء إن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي باقية، معقبًا: «لا كلام بشأن مستقبل لجنة التخطيط التي تضم قامات كبيرة مثل محسن صالح وزكريا ناصف، ولجنة التخطيط باقية وعلى صلاحياتها واختصاصاتها».

وأضاف أمين ، أن اللجنة، لا علاقة لها بالأسماء والصفقات، وإنما علاقتها تكون بالمراكز.

وتابع أمين: «دورها تقول للكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني، إن الفريق محتاج تدعيم لمراكز محددة، وتؤول مهمة الأسماء إلى الجهاز الفني».

وأكد أمين أن المعلومات التي أدلى بها، نقلها عن أحد أعضاء لجنة التخطيط، رافضًا الإفصاح عن هويته واسمه؛ حفظًا على حسن العلاقة واحترامًا له.

وأوضح أمين أن الضوابط المحددة للجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تشمل اكتشاف السلبيات ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد احتياجات الفريق من المراكز وليس الأسماء، وعدم التفاوض مع لاعبين محليين أو أجانب، وعدم التدخل اللجنة من قريب أو بعيد في عمل الجهاز الفني إطلاقًا، وتطوير مستوى الأجهزة الفنية في قطاع الناشئين والأكاديميات.