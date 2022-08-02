شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملامح من فوز الإسماعيلى على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مسيرة الإنتصارات بالفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد مدبولي، فى إطار الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري العام.

وعلى خلفية ذلك يستعرض المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي مجموعة من الملامح جاءت على النحو التالي:

– الضغط على الخصم

الإسماعيلي ظهرا قويا في الضغط على الخصم لاسترجاع الكرة دائما، وهو ما ساعد الفريق على بناء الهجمات وجعل الخصم في منطقته وهو ما يكون عادة مؤشراً لتسجيله الأهداف.

– شباك نظيفة

واصل الفريق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي دون استقبال أي أهداف وسط تألق لمحمد فوزي من أمامه خط الدفاع المتماسك.

– عودة بن خماسة

عاد الجزائري محمد بن خماسة للمشاركة ضمن صفوف الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة ليصبح الجهاز الفني فى حيرة نظرًا لجاهزية أكثر من عنصر فى منطقة وسط الملعب وبالتأكيد هذا سيدعم عنصر المنافسة بين اللاعبين.

– طريقة (4 – 2 – 3 – 1)

حمزة الجمل المدير الفني للفريق يرغب دائما فى تحقيق توازن هجومي ودفاعي، لذلك الفريق حينما يلعب بهذه الطريقة يكون أكثر تماسكا وصلابة على الصعيد الدفاعي وأيضًا يسبب خطورة على دفاع الخصوم، لاسيما بعد عودة أحمد مدبولي الذى سجل أحد أروع أهداف الأسبوع بعد مهارة عالية فى التحكم بالكرة رغم ضيق المسافة.

– تخفيف الضغط

ظهر لاعبو الإسماعيلي أقل ضغطاً بعد الاطمئنان بشكل تدريجي على موقف الفريق والذى سيؤثر بشكل إيجابي على النتائج وسيتطور اللاعبين للأفضل خلال المباريات بعد نجاح جهازهم الفني بقيادة حمزة الجمل، فى إستعاد مسار النتائج الإيجابية من جديد.