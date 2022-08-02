شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة فيوتشر و المقاولون العرب في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 11 عقب خطأ من مدافعي المقاولون العرب استغله أحمد رفعت ونجح في استخلاص الكرة وانطلق على الجبهة اليسرى ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عاطف برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك فى الزاوية اليسرى للمرمى محمود أبو السعود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 45 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة 25 محتلا المركز السابع عشر.