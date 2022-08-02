شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد مدبولى مع الإسماعيلى في ذكرى انضمامه للدراويش ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد مدبولي صانع ألعاب الإسماعيلي، فى مثل هذا اليوم ” 2 أغسطس ” قبل 3 مواسم إلى صفوف الدراويش ليبدأ صفحة هي الأفضل فى تاريخه الكروي.

واستطاع ” مدبولي ” أن يصبح أحد الركائز الأساسية للإسماعيلي بالرغم تغيير عدد من مدربين خلال السنوات الماضية من خلال المشاركة بصفة مستمرة فى جميع البطولات المحلية والعربية حيث شارك صانع ألعاب الدراويش الشاب فى 92 مباراة بواقع ” 5650 دقيقة “، سجل 8 أهداف وصنع 16 هدفًا.

الدوري العام : 77 مباراة بواقع ” 4764 دقيقة “، سجل 6 أهداف وصنع 16 هدفًا.

كأس مصر : 4 مباريات بواقع ” 263 دقيقة ”.

كأس رابطة الأندية المحترفة : 5 مباريات بواقع ” 234 دقيقة ”.

البطولة العربية : 6 مباريات بواقع ” 389 دقيقة “، سجل هدفين.