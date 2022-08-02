شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 2/ 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 8/ 2/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، رسائل شكر وتهنئة من فيريرا للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز، وتدريبات فنية إضافية لعمر السعيد تمهيدًا لعودته.

رسائل شكر وتهنئة من فيريرا للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

‏قدم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك التحية والتهنئة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

الجهاز الفنى للزمالك يطمئن على الونش واللاعب يخوض فقرة تأهيل فى الجيم

تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ، في تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

استشفاء للأساسين فى الزمالك أمام بيراميدز خوفًا من الإجهاد

أدي لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز بالأمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا يقرر السفر إلى الجونة ظهر الخميس استعدادًا لمواجهة الفريق الساحلى

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجونة ظهر بعد غدً الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد تمهيدًا لعودته لصفوف الزمالك

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد مهاجم الأبيض، وذلك خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

صحيفة سعودية: بن شرقى يفاضل بين الدوري القطري والاتحاد والأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاضلة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري السابق بين الالتحاق بالدوري القطري أو الانضمام لصفوف نادي الاتحاد السعودي المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد نجمي منتخب مصر ، أو في الأخير قبول عرض النادي الأهلي المصري.

6 مواجهات تفصل الزمالك عن حسم لقب الدوري لهذا الموسم.. إنفوجراف