الاتحاد السكندرى يجدد الثقة فى عماد النحاس ويدعمه قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو الاتحاد السكندرى الثقة في عماد النحاس مديراً فنياً للفريق قبل مواجهة الأهلى القادمة المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد مصدر بالاتحاد السكندرى أن الفريق لا يملك رفاهية تغيير الجهاز الفني في الفترة الحالية نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات وحتى لا يتم تشتيت ذهن اللاعبين مؤكدا أن مسئولي سيد البلد يدعمون الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ويثقون في قدرته على تخطى هذه المرحلة الصعبة.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التي أجراها الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها فى مواجهة إيسترن كومبانى وتسببت فى غيابه عن مباراتى إنبى وطلائع الجيش الماضيتين.

وبات الأنجولى مابولولو جاهزا لقيادة الخط الأمامى لزعيم الثغر فى مباراة الأهلى القادمة المقرر لها 7 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتبقى قرار الدفع بـ مابولولو فى التشكيلة الأساسية للاتحاد السكندرى يرجع إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق إذا ما رأى جاهزية لخوض المباراة وقدرته على اللعب أساسيا، خصوصا أن اللاعب عائد من إصابة لاحقته أكثر من مرة ويخشى العمدة من تجددها مرة أخرى، خاصة أنه يحتاج لجهوده في المباريات المتبقية والحاسمة من الدورى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.