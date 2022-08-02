شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد عبد الكبير الوادي وحسين فيصل أمام سيراميكا ويفقد 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، الثنائي عبد الكبير الوادي وحسين فيصل لاعبى الفريق وأصبحا جاهزين لمواجهة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى.

وعاد عبد الكبير الوادي لحسابات بسيوني بعد انتهاء إيقافه للطرد، فيما تماثل حسين فيصل للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الفريق السكندري في المباريات السابقة.

ويغيب عن سموحة أمام سيراميكا كل من محمد حليمو وألكسندر أمير عادل وأحمد حكم وأحمد عيد.

وأوضح عبد الحميد بسيوني في تصريحات خاصة، أن المباراة صعبة على الفريقين، وأننا نخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز أمام فريق بيلعب كرة كويسة ومدير فنى واعى وسبق أن درب سموحة ويعلم كل كبيرة وصغيرة في الفريق.

وأضاف المدير الفني لنادي سموحة، أن الفريق يعانى من انشغال اللاعبين بالانتقالات، خاصة أن معظهم إعارات أو آخر موسم له مع سموحة، وهناك عدد منهم وقع بالفعل لسيراميكا منافسنا القادم.