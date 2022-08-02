شكرا لقرائتكم خبر عن هشام معوض يعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هشام محمد السيد معوض - المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية تحت السن - منذ قليل باعتذار لإدارة النادي المصري عن عدم خوض الانتخابات المقرر اجراءها في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وانضم هشام معوض إلى قائمة المنسحبين من الانتخابات والتى تضم كل من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع"، ورأفت جبر.

ولم يتبقى سوى 3 مرشحين فقط أمام قائمة كامل أبو علي في انتخابات المصري، وهم: علي الجنيدي، محمد توفيق، وإسلام عطية.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، حيث تبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتي تؤكد على ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وذلك للتحقق من توفر شروط الترشيح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأوليمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين.