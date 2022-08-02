شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: اللاعبون المصريون الأفضل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه يشكر المصريين على حفاوة الإستقبال منذ وصوله لمطار القاهرة ، وشعرت بطاقة إيجابية عقب الوصول ، ما شعرت به لا يوصف .

أضاف البرتغالي فيتوريا أنه من وجهة نظره حاليا أن اللاعبين المصريين هم الأفضل في العالم حاليا من و جهة نظري ، أنا الآن مدرب لمنتخب مصر.

كشف البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول أنه تابع منتخب مصر عقب توليه مهمة تدريب الفراعنة و إنهاؤ العقود مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة ، وأنه بدأ دراسة المباريات المتبقية للمنتخب في البطولة الأفريقية .

أضاف ريو فيتوريا أنه من خلال متابعة اللاعبين المصريين يرى أن اللاعب المصري يمتلك إمكانيات مميزة مثل التركيز و الحماس في الملعب ، و أنه تابع المحترفين المصريين.