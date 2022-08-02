شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن ضم التونسية سعيدة رجب لتدعيم صفوف سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام إجراءات التعاقد مع التونسية سعيدة رجب، لاعبة نادي الإفريقي ومنتخب تونس لكرة اليد، بداية من الموسم الجديد لمدة موسمين، لتدعيم صفوف فريق سيدات اليد.

ووقعت سعيدة على عقود الانضمام إلى «سيدات يد الأهلي»، في حضور ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، بعد أن وصلت إلى القاهرة، على أن تنتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار العوضي إلى أن سعيدة لاعبة مُتميّزة، وصاحبة قدرات فنية عالية وانضمامها إلى «سيدات يد الأهلي» يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.

الجدير بالذكر أن نادي الشمس هو بطل الموسم الماضي من دوري عمومي السيدات لكرة اليد.