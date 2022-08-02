شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يواجه منتخب الشباب غدا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المدير الفني لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة شريف الشمرلي المدير الفني خوض مباراة ودية مع منتخب الشباب تحت 21 عاماً في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأربعاء على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء استعداداً للموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك حصل على الثنائية المحلية "الدوري والكأس" في الموسم الماضي، ويسعى الفارس الأبيض إلى التتويج بكل البطولات في الموسم المقبل.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من، شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.