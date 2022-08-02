شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة 24 ساعة بسبب صيانة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة فقط ، وتقرر أن تقام المباراة يوم 9 أغسطس بدلًا من 8 أغسطس الجاري باستاد القاهرة الدولي، ويأتي تأجيل اللقاء بسبب أعمال الصيانة بملعب القاهرة الدوري في ذلك الوقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 66 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة المحلية، وتوقف رصيد بيراميدز عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.