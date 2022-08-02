شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد خدمات مصطفى شلبى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة جورفان فييرا خدمات مصطفى شلبى في مباراة إيسترن كومبانى بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب مصطفى شلبي عن صفوف الفريق البترولى في مباراة المصرى الماضية بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات ليصبح اللاعب جاهزا لمباراة "إيسترن كومبانى" خصوصا أنه من العناصر الأساسية التي غنى في صفوف الفريق البترولى.

وتعادل إنبي مع نظيره المصرى البورسعيدي بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام،وافتتح التسجيل للفريق البورسعيدى النيجيري أوستين أموتو في الدقيقة الثالثة بضربة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى، حارس إنبى، بينما تعادل للفريق البترولى النيجيري جون إيبوكا، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية سكنت شباك عصام ثروت، حارس الفريق البورسعيدى.

وأهدر على فوزى ركلة جزاء لإنبى فى الدقيقة 16، بينما منعت العارضة أموتو من إضافة الهدف الثانى للفريق البورسعيدي لينتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1،ويحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35.